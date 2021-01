​Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

SoftPerfect RAM Disk to jeszcze do niedawna płatne narzędzie przeznaczone do tworzenia tzw. RAM dysków, czyli wirtualnych dysków lokowanych w pamięci RAM. Ich odpowiednie wykorzystanie pozwala użytkownikowi łatwo zwiększyć wydajność komputera, zmniejszyć fragmentację systemu plików czy też ograniczyć hałas i temperaturę generowaną przez standardowe dyski twarde.

Jednym z głównym argumentów przemawiającym za tym, aby korzystać z tego typu nośników danych jest błyskawiczny dostęp do zgromadzonych w jego obrębie danych. Dlatego też warto w tworzonych RAM dyskach umieszczać pliki, z których często korzystamy lub dane tymczasowe wymagane do działania wykorzystywanych przez nas aplikacji. Takie zastosowanie wspomnianych wirtualnych dysków daje możliwość zwiększenia wydajności systemu Windows oraz zainstalowanych w jego obrębie programów. Warto pamiętać, iż rozwiązanie to nie jest jednak wolne od wad. RAM dyski to pamięć tymczasowa (jej zawartość jest kasowana podczas restartu komputera), a ich pojemność ogranicza ilość zainstalowanej w komputerze pamięci operacyjnej.

SoftPerfect RAM Disk daje nam możliwość utworzenia do 26 wirtualnych dysków, których rozmiar w przypadku systemów 32-bitowych wynosić może maksymalnie 3,5 GB (w edycjach 64-bitowych brak tego ograniczenia). Wirtualne dyski tworzone przy użyciu programu dostępne są w Eksploratorze Windows i obsługiwane mogą być jak standardowe dyski HDD. Warto nadmienić, że twórcy rozwiązali jedną z niedogodności magazynów danych lokowanych w RAM-ie (nietrwałość danych), implementując w programie możliwość tworzenia tymczasowych, jak również stałych wirtualnych dysków. W przypadku tych ostatnich, ich zawartość wczytywana jest do pamięci podczas każdego uruchomienia komputera.