Sony Xperia 1 III i 5 III. Znamy specyfikację flagowców na 2021 r.

Sony zapowiedziało swoje nowe smartfony z rodziny Xperia na rok 2021. Na ich czele stoją flagowce Sony Xperia 1 III oraz Sony Xperia 5 III. Poznaliśmy właśnie pełne specyfikacje tych urządzeń. Producent obiecuje duży potencjał w dziedzinie fotografii, gier, a także odtwarzania filmów.

Sony Xperia 1 III i Xperia 5 III: specyfikacja

Sercem smartfonów Xperia 1 III i Xperia 5 III jest najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 888, który oferuje pełne wsparcie 5G. Pierwszy z nich dostępny będzie w wersji z 8 lub 12 GB RAM, podczas gdy drugi – z 8 GB RAM.

Obraz i dźwięk

Sony Xperia 1 III wyróżnia się 6,5-calowym wyświetlaczem OLED z rozdzielczością 4K i obsługą HDR i proporcjami wyświetlania obrazu 21:9 (CinemaWide). Producent nie podał dokładnej rozdzielczości w pikselach, ale według wcześniejszych danych, powinno to być 1644 x 3840.

Sony Xperia 5 III posiada natomiast 6,1-calowy ekran OLED ze wsparciem HDR w kinowym formacie 21:9.

Co ważne – obydwa sprzęty mają 120 Hz wyświetlacze, a więc poruszanie się po systemie Android powinno być niezwykle szybkie i sprawne. 120 Hz to także gwarancja bardzo dobrych doznań płynących z grania na telefonie – im szybciej ekran odświeża obraz, tym płynniejszy się wydaje. Możliwe jest także programowe podbicie odświeżanie do 240 Hz.

Sony Xperia 1 III (lewo) i Sony Xperia 5 III (prawo), fot. Sony

Ekrany Xperia 1 III oraz Xperia 5 III zostały specjalnie skalibrowane tak, by odpowiadać standardom używanym w branży filmowej – użyto tutaj technologii HDR Bravia znanej z telewizorów Sony.

Smartfony posiadają także wiele opcji dla graczy – w tym nagrywanie rozgrywki. Co ciekawe, wszelkie filmiki nagrywane są przedwstępnie – 30 sekund zanim wywołamy taką funkcję, a zdaniem Sony – przez to nie stracimy tego "konkretnego" momentu.

Jeśli chodzi o dźwięk, telefony Sony posiadają głośniki stereo, które obsługują High Res Audio, a więc najlepszy standard odtwarzania muzyki. Są także zgodne z 360 Reality Audio (są to pierwsze smartfony, które nie muszą wirtualizować tego dźwięku) i Dolby Atmos.

Warto podkreślić, że mikrofony tych telefonów są według producenta rozmieszczone tak, że gdy rozmawiamy z drugą osobą, nie grozi nam przykrycie ich palcami i przytłumienie dźwięku.

Sony Xperia 1 III i Xperia 5 III: aparaty

Sony chwali się także parametrami aparatów fotograficznych. Zostały one stworzone we współpracy z projektantami aparatów Sony ?. Dysponują teleobiektywami o zmiennej ogniskowej z matrycą Dual Pixel (ogniskowych jest cztery – 16 mm, 24 mm, 70 mm i 105 mm) z optyką firmy ZEISS specjalnie skalibrowaną pod smartfony Xperia.

Zarówno Xperia 1 III i 5 III mają wyróżniać się technologią automatycznego ustawiania ostrości – ciągły autofokus (oblicza on parametry AF/AE 60 razy na sekundę). Dzięki niemu można wykonywać seryjnie do 20 zdjęć o dokładnie ustawionych parametrach ostrości i ekspozycji – także przy słabym oświetleniu.

fot. Sony

Xperia 1 III umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym, dzięki temu może dopasować ostrość indywidualnych obiektów. Xperia 5 III pozwala natomiast na stuknięcie w wybrane miejsce na ekranie, aby zmienić ostrość poszczególnego obiektu.

Smartfony pozwalają na cyfrowe zwiększenie zoomu, co odbywa się dzięki sztucznej inteligencji. Obydwa z nich pozwalają rejestrować obraz w 4K HDR 120 kl./s do odtworzenia w zwolnionym tempie.

Sony Xperia 1 III i Xperia 5 III: bateria, wykonanie, odporność

Jeśli chodzi o baterię, ma ona w obydwu modelach pojemność 4500 mAh, a w 30 minut mamy naładować smartfon do 50 procent. Smartfony te zgodne są z ładowaniem indukcyjnym QI. W zestawie znajdziemy ładowarkę, co nie jest ostatnio standardem, a w telefonach znajdują się także gniazda minijack 3,5 mm. Sony uzasadnia to tym, że tylko przez łącze kablowe osiągniemy dźwięk najwyższej jakości.

Sony Xperia 1 III i Xperia 5 III zostały wykonane ze szkła i dodatkowo zabezpieczone przez Gorilla Glass Victus – najbardziej wytrzymały rodzaj tego typu materiału. Jeśli chodzi o odporność na wodę i pyły, smartfony mają certyfikat IP65/68 – a więc wytrzymają zanurzenie powyżej 1 metra na 30 minut oraz są całkowicie pyłoszczelne.