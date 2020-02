Sophos Home 2.1.11

05.06.2016 00:39 • Recenzja do wersji 1.0.2

Program pochodzenia rodem z Wysp Brytyjskich. Charakteryzuje się świetną skutecznością w walce z przeróżnymi zagrożeniami starymi, nowymi itd. Blokuje zainfekowany strony i nie dopuszcza do pobrania przykładowego, randomowego syfu z internetu. Działa szybko i sprawnie. Menu jest proste jak budowa cepa, przejrzyste. Mamy opcję skanuj i to co w programie jest włączone, możemy podejrzeć numer wersji programu oraz stan naszej bazy sygnatur wirusów. Poprzez ikonkę w zasobniku systemowym możemy przeprowadzić aktualizację programu jednak nie jest to wymagane gdyż aplikacja sama sprawdza co godzinę aktualność wersji programu i pobiera w razie potrzeby sygnatury wirusów. Wygląda fajnie, nie ma designu starego ani nowego co jest świetne, bo chyba kolejnego modern GUI byśmy nie ścierpieli.



O co chodzi z bezbolesną aktualizacją? A no już mówię. Program podczas pobierania sygnatur nie robi z tego powodu zamieszania jak miało to miejsce w BitDefender czy programach używających ten silnik. Tu jest cicho i przyjemnie, nie ma sytuacji, że RAM i CPU aż się czerwieni a system muli jak diabli bo pobieramy najnowsze sygnatury, oj nie. Tu jest szybko i lekko. Nie zauważymy tego.

Nie wyświetlają się żadne reklamy ani zachęty do zakupu wersji płatnej co cieszy. Program nie raczy nas takimi niespodziankami.



Co do minusów to jest tak:

Mamy po angielsku ale czy to problem? Myślę, że każdy ogarnia angielski w stopniu przynajmniej podstawowym, sam program jest banalny w obsłudze i nie sprawia problemów. A jak czegoś nie wiemy to ,,wujek google" pomoże.

Co do ciężkości to program swoje ,,zjada" jednak nie wpływa to na pracę z systemem, net nie muli, gry chodzą, progray również, system nie ma zwiech itd. Sam skan pełny bo tylko taki tu jest trwa niedługo. Jest jeszcze skan z tzw ,,prawokliku" Na moim lapku z dyskiem 500 GB całym zawalony skan trwał nieco ponad półtorej godziny.

Mam procek i3 2.20 GHZ, 6 GB RAM, na dzisiejsze standardy to raczej słabo ale na moim rzęchu mogę sobie włączyć np. grę, mieć odpaloną przeglądarkę i coś tam jeszcze innego a komp chodzi świetnie i nie muli.



Przetestowałem w warunkach domowych i wszystko co było możliwe zostało zablokowane i usunięte przez Sophos Home.



Fajne w programie jest to, że najpierw musimy utworzyć konto na stronie producenta, ma się rozumieć jest darmowe. Z poziomu konta dodajemy w prosty sposób nasz komputer do konta i pobieramy instalkę programu. Coś koło 200 MB chyba, nie pamiętam dokładnie. Następnie instalujemy. Pobiera się zawsze najnowsza wersja programu oraz podczas aktualizacji sygnatury wirusów. Z poziomu konta mamy dostęp do różnych ustawień. Mamy kategorie tematyczne takie jak reklamy, porno i inne tam i możemy zdecydować czy program ma blokować, przepuszczać czy pytać użytkownika o zgodę na wyświetlenie. Bardzo fajna rzecz, taka pseudo ochrona rodzicielska. Sami możemy poustawiać wszystko dowolnie

Kolejna świetna rzecz to takie centrum zarządzania, możemy spreparować poprzez konto specjalny link który wysyłamy na inny komputer/komputery i możemy mieć z poziomu jednego konta dostęp do Sophos Home zainstalowanych na innych maszynach. Świetna sprawa. Coś takiego jak ma Avast for busines.



Na stronie producenta możemy poczytać o programie i jego funkcjach, możemy podejrzeć o zagrożeniach jakie w danym dniu są przeważające itd. Wszystko przejrzyście. Niektóre przeglądarki mają opcję tłumaczenia strony więc można skorzystać z tego bajeru. Zawsze oszczędzi to czas na szukaniu poszczególnych słówek.



Sama aplikacja nie raczy nas wszędobylskimi monitami. Mamy spokój, program nie ma natury Comodo które o wszystko pyta po sto razy. Nie zdarzyły mi się też nigdy żadne fałszywe alarmy.



Co więcej? Mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z aplikacji, nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobry. Jest u nas wyjątkowo mało popularna a szkoda bo trzeba przyznać, że spisuje się świetnie, lepiej niż niektóre programy które popularne są u nas.



Od siebie mogę z czystym sumieniem polecić Sophos Home., jest doskonałą alternatywą dla innych darmowych AV a wiele z nich przebija skutecznością i prostotą.





Na stronie producenta możemy też pobrać narzędzie do skanowania systemu gdy wedrze nam się wirus. Jest ono również na DobrychProgramach dostępne pt. Sophos Virus Removal Tool: https://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/virus-removal-tool.aspx

Darmowy Firewall: Sophos XG Firewall Home Edition https://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/sophos-xg-firewall-home-edition.aspx

Program Antimalware:

HitmanPro Malware Removal Tool: https://secure2.sophos.com/en-us/products/free-tools/sophos-malware-removal-tool/download.aspx I wiele wiele innych programów:

https://www.sophos.com/en-us/products/free-tools.aspx





O firewalu nie wiedziałem, że mają darmowy ale dzięki panu @dobrydzień mamy informację o tym.





Tak więc po tym przydługawym zakończeniu chciałbym jeszcze raz gorąco polecić oprogramowanie firmy Sophos. Bardzo dobra rzecz i to tego za free.



Moja osobista ocena antywirusa to zdecydowane 5/5 i nie chce być inaczej.