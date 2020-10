Sophos chwali się odkryciem nowej metody automatyzacji ataków

Badacze z firmy Sophos opublikowali niedawno szczegóły analizy nowych metod dystrybucji złośliwego oprogramowania i automatyzacji infekcji. Nie przeczytamy tam o żadnej przełomowej, rewolucyjnej drodze infekcji, a raczej o nieustającej ewolucji rozwiązań stosowanych w wirusach już od wielu lat. Metody ochrony przed nimi pozostają takie same. I podobnie nie zawsze są możliwe do wdrożenia. Toteż malware staje się coraz skuteczniejszy w ukrywaniu swojej obecności.

Malware opisywany przez Sophos korzysta ze skryptów PowerShella. Ponieważ coraz więcej administratorów wyłącza obsługę skryptów dla użytkowników (jeżeli w ogóle była kiedykolwiek włączona w domenie), kontrola wykorzystania PowerShella opiera się na analizowaniu logów pod kątem wywołania programu powershell.exe. Administratorzy stosują zatem SRP celem zablokowania uruchomienia owego programu. Dlatego twórcy malware… dostarczają własną kopię, o innej nazwie i w innym katalogu. Omija to ograniczenia oraz pozwala ukryć się w logach.

Powyższy problem pokazuje sposób myślenia na temat zabezpieczeń, który umierał w Microsofcie znacznie dłużej, niż powinien. Zasady Grupy dotyczące Hosta Skryptów oraz PowerShella były niezwykle naiwne: poprawnie wdrożony mechanizm zabezpieczeń powinien blokować interpreter skryptów niezależnie od jego lokalizacji, nazwy i wersji. "W dawnych czasach" jednak zabezpieczenia Windows nie wyglądały w ten sposób. Efektywnie, blokowały one jedynie akcesoria systemowe, a nie funkcje, które one realizowały. Na przykład, to nie edycja rejestru mogła zostać zablokowana, a edytor. Obecnie nie da się tego odkręcić, ze względu na zachowanie zgodności.

