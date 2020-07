Pobierz program

Sound Forge Audio Studio to aplikacja przeznaczona do amatorskich lub półprofesjonalnych zastosowań, odmiana jednego z najbardziej cenionych, wręcz legendarnych, profesjonalnych programów do przechwytywania, cyfrowej edycji i obróbki dźwięku. Program oferuje wiele rozbudowanych możliwości zapożyczonych ze swojego uznanego pierwowzoru, co przy jego dużo niższej cenie, bardzo podnosi atrakcyjność. Dostępnych jest m.in. wiele efektów audio - zanikanie, wybrzmiewanie ścieżek, balans poziomów, funkcja łagodnych przejść, można także eliminować trzaski, zadrapania, i innego rodzaju szum. Najnowsza wersja wyposażona jest m.in. w interaktywne lekcje - samouczki pozwalające na zapoznanie się z możliwościami programu. Pozwala także na obsługę ozszerzeń w formacie DirectX i VST, sterowników ASIO, formatu SWF oraz posiada w pełni konfigurownywalny interfejs. Sound Forge Audio Studio 10 oferuje nowe ulepszenia interfejsu zawierające pływające dokujące okna, zwiększony maksymalny bitrate dźwięku oraz ulepszone narzędzie poprawy jakości z płyt winylowych pozwalają użytkownikowi nagrywać, edytować i przeprowadzić mastering dźwięku na profesjonalnym poziomie. Ponadto aplikacja została zaopatrzona w możliwość przygotowania plików do urządzeń takich jak PSP, iPod, iPhone oraz zapis na płytach CD lub tworzenie plików do wykorzystania na stronach internetowych.