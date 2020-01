Sound Forge Pro 14.0 Build 56

Pobierz pr​ogram

Sound Forge Pro to jeden z najbardziej cenionych, wręcz legendarnych, profesjonalnych programów do przechwytywania, cyfrowej edycji i obróbki dźwięku.

Aplikacja oferuje niezwykle szerokie możliwości w zakresie edycji i korekty dźwięku, a także nakładania różnego rodzaju efektów - i co istotne wszystko to dostępne jest z poziomu łatwego w obsłudze i intuicyjnego interfejsu. Obsługuje najbardziej popularne formaty zapisu plików audio. Jest rewelacyjnym narzędziem do edycji audio, wspomagania procesu nagrywania, nakładania efektów dźwiękowych i kodowania sygnałów.