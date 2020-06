Pobierz program

South Park: Kijek Prawdy to rozbudowana gra cRPG na licencji popularnego serialu animowanego dla dorosłych emitowanego w polskiej telewizji pod tytułem Miasteczko South Park.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że firma Ubisoft odpowiedzialna za wydanie gry South Park: Kijek Prawdy zleciła jej przygotowanie studiu Obsidian Entertainment, a więc bardzo doświadczonej ekipie mającej na swoim koncie między innymi: Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity i The Outer Worlds.

Fabuła

South Park: Kijek Prawdy jest grą nad którą pracowali Trey Parker i Matt Stone. Twórcy hitowego Miasteczka South Park są odpowiedzialni nie tylko za scenariusz produkcji autorstwa Obsidian Entertainment, bowiem zajęli się także… dubbingiem.

Gracze wspólnie z doskonale znanymi z małego ekranu postaciami, takimi jak Stan, Kyle, Cartman czy Kenny, będą musieli uratować South Park. Nie dadzą rady jednak tego zrobić sami, dlatego też w toku swojej przygody zajmą się werbowaniem kompanów do pomocy.

Rozgrywka

Przed rozpoczęciem swojej przygody z grą South Park: Kijek Prawdy musimy stworzyć własnego bohatera. Będziemy kierować nowym dzieciakiem, który stara się przypodobać wspomnianym, ikonicznym postaciom. Razem z nimi zajmiemy się eksploracją miasta, rozmawianiem z NPC, walką z przeciwnikami i nie tylko. Z czasem odblokujemy nowe elementy wyposażenia i umiejętności.

Grafika

South Park: Kijek Prawdy jest w pełni licencjonowanym tytułem, a więc oprawa wizualna stylem wykonania przypomina tą, którą doskonale znamy z serialu telewizyjnego Miasteczko South Park.

Najważniejsze cechy:

rozbudowana gra RPG w świecie South Parku

zupełnie nowa fabuła

doskonale znani bohaterowie

zróżnicowana mechanika rozgrywki

kilkadziesiąt godzin zabawy

grafika jak w słynnym serialu animowanym

