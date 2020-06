SpaceX korzysta z Linuksa. Znajdziecie go w rakiecie Falcon 9 i statku kosmicznym Dragon

Pierwsza wspólna załogowa misja NASA i SpaceX odbyła się późnym wieczorem 30 maja 2020 roku. Rakieta Falcon 9 wysłała na orbitę Ziemi statek kosmiczny Crew Dragon, którym Robert Behnken i Douglas Hurley dolecieli na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Do tego wydarzenia swoją cegiełką dołożył Linux.

Amerykanie świętują sukces; już nie są zależni od Rosjan. Pierwszy raz od 2011 roku astronauci polecieli na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, startując z terenu Stanów Zjednoczonych. Przez te 9 lat sporo się zmieniło, a na rynku solidną pozycję wybudowała sobie firma Elona Muska – SpaceX.

Rakiety nośne Falcon 9 Block 5 wykorzystują 9 silników Merlin 1D. Każdy z nich jest sterowany przez trzy dwurdzeniowe procesory x86. Nad całością panuje natomiast system operacyjny Linux, stworzony specjalnie na potrzeby lotów kosmicznych, a oprogramowanie jest pisane w języku C / C++.

Komputery sterujące kapsułą Dragon również wykorzystują Linuksa i oprogramowanie w języku C++. Jeśli oglądaliście transmisję ze startu rakiety SpaceX, mogliście zauważyć, że statek jest wyposażony również w ekrany dotykowe. Ich interfejs jest renderowany z wykorzystaniem Chromium i JavaScript. W przypadku, gdyby ekran dotykowy zawiódł, astronauci mogą skorzystać z fizycznych przycisków. Więcej na ten temat zobaczycie na poniższym nagraniu.

