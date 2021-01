Pobierz program

Speedtest by Ookla to niewielkie narzędzie, dzięki któremu zmierzymy w systemie Windows szybkość naszego połączenia internetowego, a także oszacujemy czas potrzebny na pełne załadowanie wybranej strony internetowej. Udostępnione ono zostało w formie rozszerzenia dla przeglądarki Google Chrome.

Pomiar szybkości łącza w Google Chrome

Narzędzie po zainstalowaniu dostępne jest z poziomu niewielkiej ikonki dostępnej nieopodal paska adresu w oknie Google Chrome. Z jej poziomu zainicjować możemy pomiar szybkości transferu przychodzącego i wychodzącego z naszego komputera, a także test opóźnień, który umożliwi sprawdzenie czasu odpowiedzi wybranych serwerów. Ponadto Speedtest by Ookla wyświetla czas ładowania każdej strony internetowej otworzonej na poszczególnych kartach przeglądarki.

Zapis wyników w chmurze

Z poziomu Speedtest by Ookla możliwe jest utworzenie konta na serwerach twórcy rozszerzenia, a także zalogowanie się do już istniejącego. Dzięki tej funkcji zapiszemy w chmurze wyniki naszych pomiarów oraz uzyskamy dostęp do ich historii.

Kluczowe cechy narzędzia: