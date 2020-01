Pobierz ​program

Speedy Painter to bezpłatny, lekki i funkcjonalny edytor graficzny, pracujący w środowisku OpenGL. Za jego pomocą możemy rysować własne obrazy lub modyfikować już istniejące fotografie.

Speedy Painter charakteryzuje się współpracą z tabletami firmy Wacom, intuicyjnym i czytelnym interfejsem użytkownika, możliwością pracy na warstwach, a także pełną obsługą opcji nacisku pióra, którym posługujemy podczas korzystania z tabletu. Warto dodać, że edytor graficzny nie wymaga instalacji na dysku twardym i może być uruchamiany bezpośrednio z urządzeń przenośnych USB.

Oprócz tego program oferuje pełny dostęp do podstawowych narzędzi malarskich, takich jak pędzel, gumka oraz wbudowanych opcji do odwracania zdjęcia w dowolnym kierunku, swobodnego zaznaczania wybranego elementu na modyfikowanej fotografii. Nie zabrakło również możliwości nieograniczonego cofania/wznawiania wykonanych operacji. Poza tym Speedy Painter posiada innowacyjne narzędzie umożliwiające nagrywanie całego procesu tworzenia rysunku i następnie udostępnienia go w serwisie internetowym YouTube.