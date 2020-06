24.01.2015 21:19 • Recenzja do wersji 2.0.11

SpeedyFox to program przyspieszający działanie programów, które gromadzą różne swoje dane w bazach SQLite, m. in. Mozilla Firefox i jego klony. Wraz z użytkowaniem Firefoxa, jego bazy SQLite rozrastają się do pokaźnych rozmiarów, co wpływa na ich czas wczytywania z dysku. Działanie programu polega na przepisaniu informacji ze starych baz do nowych, redukując ich rozmiar. By efekt był zauważalny należy PRZED uruchomieniem programu wyczyścić niepotrzebny cache, historię i inne śmieci przechowywane przez przeglądarkę. Natomiast jeżeli ktoś używa archaicznego profilu Firefoxa założonego kilka lat temu to powinien utworzyć nowy profil i przenieść do niego wybrane elementy starego. To da lepszego kopa niż użycie jakiegokolwiek programu.