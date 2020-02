Pobierz program

Spencer to niewielka aplikacja dla posiadaczy komputerów z Windows 8, dzięki której umieścimy w nim standardowe, klasyczne Menu Start znane z systemu operacyjnego Windows XP.

Po ściągnięciu programu Spencer dostępnego w formacie ZIP należy go rozpakować odpowiednim narzędziem, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Pin to Taskbar", czyli "Przypnij do Paska Zadań". Istnieje także możliwość zdefiniowania skrótu klawiaturowego we właściwościach ikony, by otworzyć Menu Start po naciśnięciu wybranego klawisza.

Wystarczy jednego kliknięcie, by rozwinąć listę wszystkich programów i usług znajdujących się w Menu Start systemu Windows 8 przy wykorzystaniu klasycznego wyglądu z Windows XP. Na uwagę zasługuje także bezpośredni dostęp do Panelu Sterowania, linii poleceń czy funkcji Uruchom.