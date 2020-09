Pobier​z program

Spider-Man (2000) jest pierwszą grą z człowiekiem pająkiem stworzoną w pełni w trójwymiarze. Główny bohater, Peter Parker, był zwykłym chłopakiem, dopóki nie został ugryziony przez radioaktywnego pająka, którego jad przemienił go w superbohatera. W tym tytule kolejna z jego licznych, nowojorskich przygód rozpoczyna się od targów naukowych, które prowadzi jeden z jego największych wrogów.

Fabuła i rozgrywka

Dr Octopus postanawia przedstawić tłumom swój nowy, rewolucyjny wynalazek. Okazuje się jednak, że został on skradziony, a wszystkie dowody wskazują na to, że winny temu jest nie kto inny, jak Spiderman. Peter Parker jednak doskonale wie, że ktoś go w to wrobił i musi zrobić co w jego mocy, aby oczyścić dobre imię swojego bohaterskiego “ja”.

Spiderman spotka na swojej drodze wielu zbirów, których będzie musiał pokonać za pomocą swoich pajęczych mocy. Nie zabraknie również stanowiących większe wyzwanie walk z bossami. Produkcja zawiera trzy poziomy trudności: łatwy, średni i trudny oraz specjalny tryb dla dzieci.

Sterowanie bohaterem jest bardzo intuicyjne i nie sprawia większych trudności. Gracz będzie mógł strzelać pajęczyną, wspinać się po ścianach budynków i oczywiście wykonywać akrobatyczne triki huśtając się na pajęczynie.

Twórcy postarali się o to, aby w grze pojawiło się wiele postaci znanych z komiksów, takich jak Venom, Carnage, Lizard, Punisher czy Mysterio. W produkcji znalazło się również miejsce na różne sekrety, które tylko czekają żeby je odkryć. Jest też możliwość wpisywania kodów, aby ułatwić i urozmaicić rozgrywkę. Wprowadzanie ich jest możliwe w menu głównym w zakładce “special”.

Atrakcyjności grze Spider-Man (2000) dodają możliwe do odblokowania komiksy, filmy i kilka kostiumów. Po zdobyciu, znaleźć je będzie można w galerii w menu głównym.

Uwaga

Do pobrania dostępna jest wersja demonstracyjna. Ponieważ produkcja ta ma już swoje lata, żaden obecny komputer nie powinien mieć problemu z jej uruchomieniem. Aby uniknąć ewentualnych problemów, można rozważyć uruchomienie gry w trybie zgodności ze starszymi wersjami Windows.