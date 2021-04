Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy redakcja dobrychprogramów

Udostępnij:

Podobnie jak w zeszłym roku, Święta Wielkanocne są bardziej nietypowe niż byśmy tego chcieli. Obowiązujące zalecenia sprawiają, że wielu z nas spędzi je z dala od rodzin, tak samo jak poprzednio, chociaż wszyscy mieliśmy już nadzieję, że przez rok sytuacja zdąży się poprawić.

Ostatnie miesiące pokazały jednak, że jako społeczeństwo potrafimy dbać o siebie wzajemnie i, nawet jeżeli niechętnie, dostosowujemy się do nowej rzeczywistości. Niewątpliwie nowe technologie nam to ułatwiają. To dzięki nim możemy dalej kontaktować się z rodzinami, pracować zdalnie czy uczyć się.

Wszyscy jednak marzymy już o powrocie do normalniejszych czasów i tego właśnie chcielibyśmy życzyć wszystkim Czytelnikom dobrychprogramów oraz ich rodzinom z okazji świąt wielkanocnych. Cała redakcja składa Wam życzenia spokojnych, radosnych świąt. Niech to będą ostatnie takie święta, a każde kolejne pozwolą nam już na spotkania z bliskimi i przyjaciółmi we wspólnym gronie.

Nie bylibyśmy też serwisem o nowych technologiach gdybyśmy nie życzyli Wam: jak najmniej bugów w programach, zawsze udanych premier sprzętowych, jak najmniej rozczarowań związanych z bezpieczeństwem naszych danych i żeby Elon Musk jak najszybciej wylądował na Marsie ;)

Wesołych świąt!