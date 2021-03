Sposób na złodziei? Rozwiązaniem ma być niewidzialny zamek

Udostępnij:

Naukowcy ze szwajcarskiego Federalnego Laboratorium Materiałoznawstwa i Technologii (EMPA) opracowali ciekawy system zabezpieczania drzwi i sejfów. Technologia "niewidzialnej dziurki od klucza" jest na razie jedynie teorią, ale badacze mają nadzieję, że zrewolucjonizuje dotychczasowe rozwiązania.

Projekt zakłada stworzenie niewidocznych gołym okiem pinpadów z wykorzystaniem przezroczystych folii polimerowych mających cechy przewodnika. Na nich "drukowane" by były odpowiednie przyciski. Następnie pinpad może zostać naklejony na drzwi lub zawiasy, dzięki czemu tylko użytkownik będzie wiedział, gdzie go znaleźć. To wprowadza dodatkowe zabezpieczenie - poza znajomością kombinacji otwierającej drzwi, trzeba będzie jeszcze odnaleźć sam zamek. Naukowcy uważają, że drukowany pinpad będzie można nakleić nawet na szybę.

Jak podaje EMPA, w praktyce wyglądałoby to w ten sposób, że próbując otworzyć drzwi, musimy niby przypadkowo dotykać różnych ich elementów. Naukowcy są przekonani, że proponowane przez nich rozwiązanie jest tanie i bardzo proste w użyciu, więc może stać się powszechne w niedalekiej przyszłości.