20.02.2014 04:16 • Recenzja do wersji 0.9.7.16

Aplikacja Spotify na platformę PC, wykorzystuje dosyć dopracowany i responsywny interfejs. Jest nierozerwalnie związana z usługą sieciową (rejestracja obowiązkowa) o tej samej nazwie, bez której program jest właściwie bezużyteczny. Program buforuje piosenki bardzo szybko, jakby wszystkie utwory nie były ściągane z sieci, tylko znajdowały się na dysku lokalnym. Oczywiście, o ile łącze użytkownika na to pozwala.



Playlisty można organizować w foldery (które można potem odtwarzać, tak jak pojedynczą playlistę) i są one automatycznie dostępne na każdym urządzeniu, na którym zaloguje się użytkownik. Nie ma też większych problemów z importem playlist m3u, stworzonych w innych odtwarzaczach, czy też plików muzycznych znajdujących się na dysku komputera.



Mechanizmy odkrywania muzyki wymagają w moim odczuciu odrobiny dopracowania, ponieważ za często proponują użytkownikowi to samo, lub muzykę zbyt podobną do tego, czego niedawno słuchał. Trudno w takiej sytuacji mówić o odkrywaniu nowych rytmów, zwłaszcza jeśli nie ma się znajomych również używających Spotify. Oprócz tego, program zawiera funkcję automatycznego generowania playlisty na podstawie pojedynczej piosenki czy albumu, nazwaną po prostu "radio", gdyż są to swoiste stacje radiowe, tyle, że słuchacz ma nad nimi znacznie większą kontrolę - może przewinąć lub pominąć utwory, które mu nie odpowiadają.



Ciekawostką desktopowej wersji programu, są aplikacje - małe skrypty, które mogą wyświetlać nam teksty piosenek, zawierają playlisty z płyt do nauki języków (dla rozumiejących angielski) lub kompozycje konkretnych gatunków muzyki. Nie jest to jakaś ogromna innowacja, ale czasami są po prostu przyjemnym dodatkiem do całości, choć chyba średnio wspieranym i rozwijanym.

Skandaliczną niedoróbką jest za to brak jakiegokolwiek systemu backupu playlist - jest to spora wpadka, biorąc pod uwagę, że o playlistach znikających przy okazji aktualizacji klienta/odtwarzacza, było swego czasu dosyć głośno.

Poza tym, odtwarzacz oparty na silniku chromium spisuje się całkiem nieźle, dlatego dostaje ode mnie mocną czwórkę.