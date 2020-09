Spotify pracuje nad lepszym widokiem samochodowym. Będzie nowy ekran główny

Kierowcy wykorzystujący Spotify jako źródło dźwięku w swoim samochodowym radiu, powinni z otwartymi rękoma przyjąć zmiany, jakie przygotowywane są w widoku samochodowym. Chodzi o wprowadzony ponad rok temu uproszczony interfejs stworzony z myślą o kierowcach, który jest automatycznie włączany po wykryciu połączenia z samochodowym zestawem audio. Jak wynika z przecieków na Twitterze, wkrótce pod tym kątem zostanie zaktualizowany także ekran główny Spotify.

Obecnie w Spotify widok samochodowy jest zauważalny w zasadzie tylko na ekranie odtwarzania. Kiedy aplikacja zorientuje się, że jest wykorzystywana w aucie (na podstawie połączenia Bluetooth), interfejs ekranu odtwarzania zmieni się na bardziej przyjazny do obsługi w samochodzie – ikony będą większe, a pokazywane informacje ograniczone do minimum. W ten sposób, kierowca nachylający się do smartfona w uchwycie na szybie, nie musi się bardzo wysilać, by trafić na przykład w przycisk przełączający utwór.

