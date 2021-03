Spotify przyznaje: olewaliśmy desktopa. Idą mocne zmiany

Udostępnij:

Spotify jest największym graczem jeśli chodzi o aplikacje i usługi do strumieniowania muzyki. Jednak trudno nie zauważyć, że firma stawiała komputery osobiste na szarym końcu. To się jednak zmienia. Firma odświeża funkcjonalność aplikacji oraz serwisu internetowego Spotify na PC.

Użytkownicy PC-tów nie będą traktowani już jako obywatele drugiej kategorii. "Czuliśmy, że wersja na komputery osobiste odstawała w jakości i nastała najwyższa pora, aby to zmienić" - Spotify bije się w pierś w najnowszym komunikacie prasowym. Nadchodzą więc zmiany.

fot. Spotify

Po pierwsze, dojdą specjalne przyciski, które pozwolą zapisać nam muzykę na dysk do odtwarzania offline (potrzeba abonamentu premium). Oprócz tego zyskamy także możliwość zaawansowanego zarządzania biblioteką i playlistami.

W momencie tworzenia playlisty będziemy mogli wyszukiwać muzyki i podcastów. Dojdzie także możliwość "przeciągania i upuszczania" piosenek do naszych playlist, a także dodawania własnych grafik.

Oprócz tego zmieni się także sam wygląd aplikacji, który upodobni się do jego mobilnej wersji. Oznacza to uproszczony pasek boczny, gdzie trafi opcja wyszukiwania muzyki (która do tej pory była na samej górze w głównym okienku aplikacji). Spotify na PC pokaże nam także naszych najczęściej odtwarzanych artystów oraz utwory i doda nam nowe filtry do sortowania muzyki i podcastów.

