Sprawa akcji GameStop i aplikacji RobinHood. Ruszyło śledztwo w sprawie manipulacji

Prokuratorzy federalni sprawdzają, czy doszło do manipulacji lub innego rodzaju przestępstw, których następstwem był szybki wzrost cen akcji GameStop Corp. i AMC Entertainment Holdings Inc. (więcej tutaj). Organy władzy wezwały brokerów, w tym właścicieli Robinhood App, do przekazania informacji w sprawie.

Redditowa akcja "walki ze spiskiem Wall Street" może kiepsko się dla nich zakończyć. Eksperci sądzą, że to co zrobili użytkownicy serwisu może zostać potraktowane jako zmowa. Wartość akcji GameStopu wzrosła z około 20 do 483 dolarów w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Dzisiaj wahają się na poziomie około 50 dolarów mniej.

Wzrost wartości akcji był napędzany przez armię upartych redditowców. Ciężko to będzie jednak udowodnić. Z jednej strony łatwo będzie wyśledzić, kto dokładnie zajmował się kupowaniem akcji, ale ciężko będzie udowodnić, że była to zorganizowana akcja. Nawet na podstawie postów w serwisie Reddit. Użytkownicy chociaż są anonimowi, to zostawiają jednak ślady.

Śledczy skupiają się jednak na największych transakcjach. Sprawdzenie tysięcy pojedynczych przypadków byłoby zbyt skomplikowane. Oprócz dochodzenia przeprowadzonego przez Departament Sprawiedliwości, powołano specjalną komisję, która bada podobne transakcje. Tutaj również organy władzy sięgają okiem na Reddita. Wszczęto wstępne dochodzenie między innymi w sprawie iShares Silver Trust.

Śledczy wezmą się za internetowych brokerów. Aplikacje służące do inwestowania w sieci zyskały ogromną popularność, ale jak widać, mogą prowadzić do sporych problemów. W związku z tym, przesłuchany zostanie między innymi CEO spółki RobinHood, Vlad Tenev. Prokuratorzy mają ustalić, czy twórcy aplikacji nie działali na zlecenie dużych funduszy, poprzez blokowanie możliwości sprzedaży.