Sprawdź, czy Twoje zdjęcia nie są wykorzystywane do trenowania AI

Udostępnij:

O tym, że rozmaici twórcy algorytmów wykorzystują zdjęcia z internetu do trenowania swoich algorytmów sztucznej inteligencji, wiadomo nie od dzisiaj. Jednak nie tylko oni korzystają w ten sposób z fotografii dostępnych w Sieci, także policja wykorzystuje je do uczenia algorytmów rozpoznawania twarzy przez AI. Póki co użytkownicy nie mogli jednak sprawdzić czy ich zdjęcia są wykorzystywane do trenowania algorytmów. Teraz jednak z narzędziem Exposing.AI mogą się o tym przekonać.

Uruchomiona w styczniu tego roku strona Exposing.AI, póki co służy przede wszystkim do demaskowania zdjęć z bazy Flickr, które zostały znalezione podczas treningu obrazów biometrycznych lub testowych zestawów danych. W przyszłości serwis może jednak poszerzyć swoje działanie i objąć inne źródła. Flickr zawiera ponad 3,5 miliona zdjęć, przez co jego baza zdjęć jest bardzo często wykorzystywana do trenowania algorytmów.

Jak dokładnie to działa? Exposing.ai wykorzystuje informacje z publicznie dostępnych zbiorów danych z analizy twarzy i obrazów biometrycznych, aby zapewnić użytkownikowi możliwość określenia, czy jego zdjęcia z serwisu Flickr były wykorzystywane w projektach badawczych w zakresie nadzoru AI. Wyszukiwarka sprawdza, czy zdjęcia zostały uwzględnione w zbiorze danych, odwołując się do identyfikatorów Flickr, w tym nazwy użytkownika, identyfikatora NSID lub identyfikatora zdjęcia. Tylko w przypadku znalezienia dokładnego dopasowania zostaną wyświetlone wyniki dopasowania. Żadne dane wyszukiwania nie są udostępniane ani przechowywane podczas tego projektu. Obrazy Flickr są następnie ładowane bezpośrednio z Flickr.com, a strona Exposing.ai nie przechowuje kopii zdjęć.

Jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasze zdjęcia nie zostały wykorzystane, wystarczy wprowadzić swoją nazwę użytkownika Flickr, alias ścieżki Flickr lub identyfikator zdjęcia Flickr. Można także wyszukiwać swoje zdjęcia zrobione przez innych, używając hashtagów. Szczegółowa instrukcja działania Exposing.AI można znaleźć na stronie serwisu.