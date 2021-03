Sprawdź, które aplikacje udostępniają najwięcej danych osobowych

Udostępnij:

Eksperci w dziedzinie prywatności online z pCloud postanowili przyjrzeć się popularnym aplikacjom mobilnym by ustalić, które pozyskują najwięcej informacji od użytkowników w zamian za możliwość z korzystania z nich. Dla większości użytkowników, wyniki nie powinny być specjalnie zaskakujące.

Metodologia zbierania danych

Jak możemy się dowiedzieć z pracy, udostępnionej przez zespół, specjaliści postanowili korzystać z etykiet prywatności, które są dostępne w App Store. Z ich pomocą określili oni, które aplikacje udostępniają najwięcej prywatnych danych stronom trzecim i przez to są najbardziej niebezpieczne dla naszych danych.

Przeanalizowane przez zespół sekcje dotyczyły głównie kwestii reklamowych. Aby zidentyfikować najgorsze aplikacje pod względem udostępniania danych stronom trzecim, pCloud zwracało uwagę na informację o reklamach firm zewnętrznych. Zespół sprawdził również, które aplikacje zbierają najwięcej danych na potrzeby własnego marketingu.

Wyniki badania

To co najbardziej powinno interesować użytkowników to fakt, że 52% aplikacji udostępnia ich dane stronom trzecim. Jeżeli jednak chodzi o aplikację, która jest najbardziej szczodra w dzieleniu się danymi userów z innymi podmiotami, to zdecydowanie w rankingu wygrywa Instagram, który udostępnia 79% pozyskanych danych, w tym historię przeglądania, a także dane osobowe. W porównaniu z nim Facebook, który zajął drugie miejsce w przeglądzie, udostępnia “zaledwie” 57% danych.

Szczegółowe zestawienie można zobaczyć na poniższej grafice:

Na kolejnych miejscach, jak widać, możemy znaleźć takie aplikacje jak LinkedIn i Uber Eats, które sprzedają się po 50% zebranych danych. Także Youtube, z 43 procentami, nie wypada aż tak źle w zestawieniu, szczególnie w porównaniu z pierwszą pozycją na liście.

Eksperci, którzy przeprowadzali badanie zwracają uwagę, że w przypadku aplikacje żywnościowych, Just Eat, Grubhub i My McDonald's to jedyne trzy w zestawieniu, które nie zdradzają żadnych danych, a tylko wykorzystują je do śledzenia lokalizacji oraz na własne potrzeby marketingowe.

Badanie przeprowadzone przez pCloud wykazało, że 80% aplikacji wykorzystuje dane do promowania własnych produktów w aplikacji i poza nią. Nie jest to specjalnie zaskakujący wynik, jednak z perspektywy bezpieczeństwa naszych danych, powinna nas niepokoić rosnąca tendencja aplikacji do pozyskiwania informacji o nas i ich dalszego odsprzedawania podmiotom trzecim.

Które aplikacje uznano za najbezpieczniejsze?

Jeżeli chcielibyśmy na swoich urządzeniach pozostawić tylko aplikacje, które nie chcą pozyskiwać naszych danych, to spokojnie możemy zostawić zainstalowane Clubhouse, Netflix i Signal. Tak samo takie programy jak Skype, Microsoft Teams i Google Classroom, nie zbierają żadnych danych, toteż znalazły się na szczycie listy bezpiecznych aplikacji.

Całą listę bezpiecznych aplikacji możemy zobaczyć poniżej:

Jeżeli chcecie się zapoznać z pełnym badaniem dotyczącym aplikacji i udostępniania przez nie zbieranych danych, to można znaleźć je na stronie pCloud.