Sprzedajesz w internecie? Uważaj – wtedy też możesz paść ofiarą oszustów

Eksperci bezpieczeństwa z CyberRescue ostrzegają przed transakcjami w internecie, ale co ciekawe w tym przypadku nie chodzi o zakupy, a sprzedaż. Zwracają uwagę na nowe metody oszustów, którzy wykorzystują łatwowierność i niewiedzę sprzedawców, by zdobyć ich dane karty płatniczej. Całość prowadzi do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by docelowo ukraść sprzedawcy pieniądze.

Jak się okazuje, oszuści coraz częściej biorą na tapet sprzedawców korzystających z popularnych serwisów do wystawiania ogłoszeń. CyberRescue wymienia tu takie jak OLX, Allegro i Vinted, ale to tylko przykłady. Atakujący udają, że są zainteresowani zakupem i przelali już pieniądze sprzedającemu, któremu wysyłają spreparowanego SMS-a sugerującego konieczność potwierdzenia otrzymania płatności.

Eksperci tłumaczą, jak wyglądają oszustwa na portalach aukcyjnych, fot. CyberRescue.

Sprzedający ma kliknąć w link, który przeniesie go do formularza, gdzie jest proszony o wpisanie danych swojej karty. Jeśli da się nabrać i to zrobi, informacje te trafią bezpośrednio do atakujących, którzy później zrobią z nich użytek.

"Codziennie widzimy nowe schematy oszustw, ten [także – przyp. red.] jest nowy" – tłumaczy Weronika Bartczak, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue. "Nieodpowiedzialne podawanie danych karty może skutkować tym, że znikną nam wszystkie pieniądze z konta. Zwykle zachęcamy do płacenia w Internecie kartą, ale tylko wtedy, gdy mamy zaufanie do strony, na której wpisujemy te dane. Dobrym pomysłem jest sprawdzić adres w pasku i certyfikat – kiedy i dla kogo został wystawiony, a także pamiętać o ustawieniu odpowiednich limitów na transakcje kartą w swoim banku".

Specjaliści dodają, że serwisy takie jak Allegro i Vinted mają swoje programy ochrony kupujących. By móc w razie czego z nich skorzystać, konieczne jest jednak przeprowadzenie całej transakcji za pośrednictwem narzędzi oferowanych przez dany serwis. Próby kontaktu ze strony kupującego poza serwisem mogą być wskazówką, że chce coś ukryć lub oszukać sprzedającego. Warto być czujnym na każdym kroku.