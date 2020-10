Sprzedaż komputerów wraca do normy. Rynek odbija się po początku pandemii

Udostępnij:

Firma analityczna Canalys opublikowała najnowszy raport dotyczący sprzedaży komputerów osobistych w trzecim kwartale 2020 roku. Po wcześniejszym gorszym okresie na początku roku, sytuacja na rynku znacznie się polepszyła.

W momencie wybuchu pandemii koronawirusa początkowo laptopy co prawda szybko się wyprzedały, lecz z czasem podaż nie nadążała za popytem i w pierwszym kwartale 2020 nastąpił spadek o 12,3 procent rok do roku. Teraz, w trzecim kwartale, jak wskazują dane Canalys, możemy zaobserwować tendencję wzrostową. Nie tylko względem tego roku, ale i nawet roku poprzedniego.

Firmy, które sprzedały w Q3 2020 najwięcej komputerów PC, fot. Canalys

Ogólnie sprzedaż komputerów PC w trzecim kwartale 2020 r. wzrosła o 13 procent w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Prym wiodły tutaj produkty firmy Lenovo oraz HP idąc niemal łeb w łeb, z Dellem na trzecim miejscu. Apple i Acer uplasowały się na czwartym i piątym miejscu, aczkolwiek z dużą stratą do HP.

Lenovo mogło liczyć tutaj na 11-procentowy wzrost rok do roku, sprzedając 19,3 mln komputerów, w czym bardzo pomogły rynki azjatyckie. Chińskiemu gigantowi niewiele ustępował HP, który mógł się poszczycić 18,6 mln sprzedanych PC-tów (12 proc. wzrost rok do roku), a Dellowi przypadło w udziale 11,9 mln komputerów, które trafiły do konsumentów (tutaj nastąpił spadek o 0,5 proc. w porównaniu do Q3 2019). Warto zaznaczyć, że z kolei u Apple i Acera odnotowano największy wzrost, bo odpowiednio 13,2 i 15 proc.

Analityk firmy Canalys, Ishan Dutt, powiedział, że sytuacja będzie się utrzymywać, gdyż jego zdaniem inwestycja w komputery będzie jednym z głównych motorów napędowych w odbudowie gospodarki w obliczu pandemii. – Producenci i ich łańcuch zaopatrzeniowy stanęli już na nogi, dostosowując swoje możliwości pod zwiększony popyt na laptopy, który napływa zarówno z sektora biznesowego, jak i konsumenckiego – powiedział jeden z twórców raportu.