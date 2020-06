30.11.2016 14:56 • Recenzja do wersji 10.8.9

SpyShelter Firewall...trudno go jakoś określić jednym słowem, bo w miarę rozwoju przybywało mu funkcji i w tej fazie, jaka jest mógłbym go określić jako "wszystkomający niesygnaturowy pakiet IS". Strasznie brzmi...ja wiem...ale ta SpyShelter Firewall...trudno go jakoś określić jednym słowem, bo w miarę rozwoju przybywało mu funkcji i w tej fazie, jaka jest mógłbym go określić jako "wszystkomający niesygnaturowy pakiet IS". Strasznie brzmi...ja wiem...ale ta "niesygnaturowość" czyli brak oparcia w silniku silnika AV czy danych z chmury jako modułu odpowiedzialnego za detekcję szkodników, to główna jego cecha. Określenie zaś "wszystkomający" z powodu wielości różnorodnych funkcji wpływających na wielowarstwowość i tym samym skuteczność oferowanej ochrony. Ten program to światowa czołówka…powiedziałbym nawet, że to jej „numer jeden” w swojej kategorii i nie znam obecnie rozwijanego podobnego programu o tak szerokim spektrum działania, a jego skuteczność w swojej klasie i atrakcyjność porównałbym do skuteczności w ich kategoriach aktualnie rozwijanego AppGuard lub Shadow Defender, czy historycznie patrząc takich jak GeSWall, DefenseWall, Online Armor, ProcessGuard i System Safety Monitor.



Dla mnie SpyShelter jest rewelacyjny i to właśnie oraz fakt, że używam go ponad 6 lat, skłoniły mnie, by napisać kilka słów rekomendacji, bo nie jest to z definicji przewodnik użytkownika. To raczej próba zwrócenia uwagi na niektóre ważne lub atrakcyjne funkcje, które program oferuje…po kolei więc, choć kolejność jest raczej umowna i nie wynika z „ważności” ?:

- podstawowa jego funkcja to ochrona przeciw różnego rodzaju szkodnikom przechwytującym nie tylko nasze dane z klawiatury czy schowka systemowego podczas np. logowania do skrzynki pocztowej czy konta bankowego…to także ochrona przed przechwyceniem ekranu, sygnału z mikrofonu czy kamerki, co pozwala na blokowanie takich prób i znacznie wpływa na ochronę prywatności, którą próbują naruszyć i popularne aplikacje nawet

- szyfrowanie, które pozwala na ukrycie rzeczywistych znaków wpisywanych na klawiaturze i tym samym chroni dodatkowo przed próbą przechwytywania tego, co piszemy

- powiązany funkcjonalnie z funkcjami „anty-logger” moduł ochrony proaktywnej (HIPS), który jest odpowiedzialny za monitorowanie wrażliwych obszarów systemu i ostrzeganie przed ich niebezpiecznymi modyfikacjami, co z kolei pozwala na wykrywanie tzw. zagrożeń „0-day” czyli nieopisanych i niesklasyfikowanych zachowań/procesów mogących mieć destrukcyjny wpływ na system i nasze dane

- możliwość dostosowani bazowego poziomu ochrony do możliwości mniej i bardziej zaawansowanego użytkownika (od niskiego bazującego na automatycznych zezwoleniach do wysokiego, kiedy program pyta niemal o wszystko), co wynika z bardzo obszernej wbudowanej listy zaufanych dostawców

- możliwość tworzenia swoich własnych automatycznych, ułatwiających pracę zezwoleń, bazując na predefiniowanej liście monitorowanych akcji oraz własnej liście zaufanych dostawców, ponadto tworzenie/edycja własnych reguł (zaawansowany edytor) pozwalające na zezwalanie/blokowanie określonych zachowań w wybranych procesach

- program umożliwia uruchamianie wybranych aplikacji z możliwie najniższymi uprawnieniami (kiedyś funkcja nazywała się "Sanbox"), co ma znaczenie w przypadku pracy programów podatnych jak np. przeglądarki internetowe, komunikatory, notatnik, itp., ponieważ z góry ogranicza ich ewentualny niekorzystny wpływ na system i nasze dane

- bardzo przydatna, a mało podnoszona funkcja nakładania restrykcji na wybrane foldery, która powoduje automatyczne blokowanie nieuprawnionego uruchamiania znajdujących się tam plików np. wykonywalnych, co przeciwdziała ewentualnym szkodnikom pobieranym na dysk do określonych przez przeglądarki, komunikatory, programy P2P lokalizacji…takie same restrykcje można nakładać tez na podpinane dyski zewnętrzne

- ponadto działając niejako w druga stronę SS umożliwia ochronę wybranych plików/folderów użytkownika przed dostępem z zewnątrz ze strony nieuprawnionych aplikacji, co może mieć znaczenie w ochronie przeciwko szkodnikom szyfrującym/kasującym pliki systemowe czy dane użytkownika

- SS ma opcję blokowania uruchamiania nieznanych (nie opisanych reguła zezwalającą) procesów czy ich akcji...system działa jakby w trybie "lock down" i bazując na istniejących regułach lub wbudowanych białych listach oraz czarnych listach dla wybranych procesów czy ich akcji, ma działanie podobne do programów ‘anty-exe”

- wbudowany moduł zapory choć nie jest tak rozbudowany, jak w klasycznych zaporach, to zezwala oczywiście na tworzenie własnych reguł dla wybranych procesów, dodatkowo ma możliwość tworzenia wspólnej dla wybranej grupy programów reguły sieciowej, co pozwala na szybkie zastosowanie schematu zamiast tworzenia reguły od początku.

Oczywiście SpyShelter oferuje inne, nie wymienione tu funkcjonalności dostępne w ustawieniach poszczególnych modułów…każdy bardziej zainteresowany w zgłębianiu jego tajników będzie mógł spędzić na eksperymentach sporo czasu…ja chciałem podkreślić w ogólnym zarysie wszechstronność oferowanej przez niego ochrony. Nie od rzeczy jest zwrócenie uwagi na to, że:

- wspiera i chroni systemy Windows, które powstawały i były użytkowane na przestrzeni kilkunastu lat – od XP do Win 10

- dzięki oferowanym ustawieniom umożliwia bezkonfliktową współpracę z właściwie każdym oprogramowaniem użytkowym i zabezpieczającym

- jest naszym rodzimym programem, który dzięki swoim zaletom stał się czołowym programem w skali światowej w swojej kategorii.