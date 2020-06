29.08.2015 09:32 • Recenzja do wersji 10.1

No dobra... Odradzam! Mocno odradzam. Czysta instalacja windows 10, z przeglądarkami, sterownikami, kodekami itp. Zainstalowałem wersje free 64 bit. Zainstalowało się ok. Po restarcie czarny ekran i nic więcej. Następny restart z buta i czarny ekran. Następny restart z buta i pojawia się pulpit. Ikony i programy ładują się przez 2 minuty (normalnie wszystko pojawiało się błyskawicznie i już). Pierwsze pojawia się pytanie czy chcę dodać jakąś kompatybilność czy cuś do niezgodnego programu (sandboxie). Gdy decyduje że nie, wszystko się wiesza. Restart z buta. Odinstalowuje sandboxie. Po restarcie czarny ekran :) Restart z buta. Pojawia się bardzo powoli pulpit. I okienko z informacją że - fatal error i że nie działa menu start i cortana. Restart. Pojawia się menu start :) Z kompletnie poprzestawianymi ikonami :) Wystarczy. Odinstalowanie SpyShelter Free Anti-Keylogger 10.1. Restart, wszystko wraca do miłej normy (ikonki układam sam :) ).



Jednym słowem, nie miałem nawet jak sprawdzić jak ten program działa. Sama jego instalacja wysadziła mi windowsa 10 do tego stopnia, że sprawdzanie możliwości, ustawień itp programu, nie miało sensu. Ja podziękuje.