22.03.2015 21:20 • Recenzja do wersji 9.7.2 Premium

Właśnie skończyła mi się licencja Trial. Program godny polecenia ( lepszy od aplikacji Keyscrambler ). Dużo opcji, to ucieszy zaawansowanych użytkowników, monitoruje każdy uruchamiany plik poza podpisanym cyfrowo, co jest ustawione automatycznie przez producenta aplikacji. Program nie gryzie się z innymi pakietami zabezpieczającymi ( w moim przypadku NS 2015 czy Malwarebytes Antimalware ) to duży atut programu. Wersja Free Trial pozwala testować przez 2 tygodnie od momentu instalacji ( czasami wyłączał się i trzeba było zrestartować system ). Patrząc na ceny produktu, to opłaca się nawet kupno dożywotniej licencji na program ( licencja dożywotnia tania jak barszcz w porównaniu z tego typu programami konkurencyjnymi ). Nie ma co się zastanawiać: tylko instalować i czuć się bezpiecznym ( oczywiście ze zdrowym rozsądkiem ;-) ).