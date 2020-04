02.01.2015 23:38 • Recenzja do wersji 2.4.40

Program ten znam od kilku dobrych lat, korzystam z niego nader często i nigdy mnie jeszcze nie zawiódł. W wielu przypadkach program ten uchronił komputer przed reinstalacją systemu. Program bardzo dobrze radzi sobie z wieloma znanymi jak mniej znanymi szkodnikami, których w Internecie jest niestety coraz więcej.



Póki co nie zauważyłem, żeby blokował potrzebne aplikacje, co jest niestety częstym zarzutem wymienianym jako wada programu. Wszelkie aktualizacje są pobierane bezproblemowo. Jakiś czas temu był problem z aktualizacjami (o czym wspominają w komentarzach nasi użytkownicy), ale był to incydent jednorazowy i został całkowicie usunięty.



Co więcej można by napisać nie powielać słów z poprzednich recenzji. Jeśli wieszcz co robisz i wiesz jak prawidłowo skonfigurować ten program to posłuży nam przez wiele lat skutecznie chroniąc nas przed niepożądanym oprogramowaniem. Ja korzystam i polecam innym.