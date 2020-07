Pobierz program

Spyro Reignited Trilogy to zremasterowany zestaw trzech gier platformowych o przygodach zabawnego smoka o imieniu Spyro. Odpowiada za niego studio Toys For Bob, który zdecydowało się na odświeżenie następujących tytułów: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! i Spyro: Year of the Dragon, które swoje premiery miały w okolicach 2000 roku na pierwszej generacji konsol PlayStation.