Squla to platforma edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-6), a także dzieci z przedszkola i zerówki. Dostęp do serwisu jest płatny, ale możliwe jest jego darmowe przetestowanie po założeniu bezpłatnego konta.

Nauka przez zabawę

Zapomnij o wkuwaniu. Squla oddaje do dyspozycji ponad 65 tysięcy gier, quizów i filmów edukacyjnych, dzięki czemu uczniowie łatwiej przyswoją wiedzę lub sprawdzą ją przed nadchodzącym sprawdzianem z matematyki, języka polskiego, przyrody, historii, informatyki, języka angielskiego i nie tylko. Co istotne, wszystkie zadania w Squla zostały przygotowane w oparciu o aktualny program nauczania.

Konto rodzica

Squla pozwala rodzicom na założenie swojego konta. Znajdą się w nim szczegółowe informacje na temat postępów dziecka; będzie można także wyznaczać mu nowe cele oraz wysyłać wiadomości.

Nie tylko na PC

Co prawda obok niniejszego opisu znajduje się odnośnik do oficjalnej strony Squla dostępnej za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych, to tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z oferty Squla również na innych urządzeniach niż PC, takich jak smartfon czy tablet.

Ile to kosztuje?

Squla jest dostępna w kilku wariantach cenowych. Decydując się na abonament roczny będziemy płacić 27,99 złotych miesięcznie. Półroczna subskrypcja to wydatek rzędu 35,99 złotych za miesiąc. Abonament miesięczny kosztuje natomiast 51,99 złotych. Należy zaznaczyć, że dodając kolejne dziecko do swojego konta otrzymujemy 8 zł zniżki co miesiąc.

