Stardoll to gra w ubieranie lalek, która dostępna jest w przeglądarce zupełnie za darmo. Do uruchomienia wystarczy połączenie z internetem.

Tyle ciuchów nie zmieści się nawet w największym pokoju

Stardoll oferuje nieskończoną zabawę. Gra zawiera bowiem aż kilkadziesiąt tysięcy strojów, dzięki którym możemy zmieniać wygląd swoich wirtualnych lalek, ale to nie wszystko, bo w Stardoll musimy także dekorować swój dom.

Pobudza kreatywność

Mnóstwo przedmiotów do wyboru to jednak nie wszystko. Stardoll zachęcą dziewczynki również do tego, by same zaprojektowały kolejne stroje i przedmioty, które pojawią się w ich cyfrowych pokojach.

Graj z innymi

Twórcy kładą nacisk na aspekty społecznościowe, więc możemy rozmawiać na czacie z innymi użytkownikami, tworzyć własne grupy lub dołączać do istniejących. W Stardoll można również polubić zdjęcia innych osób, albumy czy projekty.

Free-to-play

Stardoll wykorzystuje doskonale znany model biznesowy. Gra faktycznie jest bezpłatna, ale możemy kupować za prawdziwe pieniądze wirtualną walutę, a następnie wydać ją na przedmioty do wykorzystania w trakcie rozgrywki.

