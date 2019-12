Start Menu 8 5.1.0.10

Pobier​z program

IObit StartMenu8 to niewielkie i bezpłatne narzędzie stworzone z myślą o użytkownikach systemu Windows 8. Pozwala ono w łatwy sposób przywrócić klasyczny układ menu Start, dający szybki i wygodny dostęp do zainstalowanego na komputerze oprogramowania.

Pasek menu Start dodany do systemu Windows 8 przy pomocy IObit StartMenu8 jest niemal identyczny, jak ten, który domyślnie dostępny był w poprzednich edycjach Windowsa. Z jego poziomu standardowo uzyskujemy dostęp do opcji związanych z zasilaniem komputera (wyłączanie, ponowne uruchamianie, hibernacja czy uśpienie), najczęściej wykorzystywanych lokalizacji (moje dokumenty, panel sterowania, folder osobisty użytkownika, komputer itp.) oraz wszystkich zainstalowanych w systemie aplikacji i gier. Nie zabrakło również zintegrowanej wyszukiwarki plików, folderów i oprogramowania czy opcji przypinania składników do paska.

Co istotne, IObit StartMenu8 pozwala także na uruchamianie z systemem standardowego interfejsu graficznego. W dowolnym momencie powrócić można do Modern UI wciskając na klawiaturze przycisk Start (ten z logiem Windowsa).