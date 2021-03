Start Menu X PRO 7.0

Pobierz progra​m

Start Menu X (kiedyś Start Menu 7) to specjalna nakładka, którą zastąpimy standardowy pasek menu start w systemie operacyjnym Windows na znacznie bardziej rozbudowane narzędzie, oferujące szereg przydatnych opcji.

Autor Start Menu X zadbał o to, by wszystkie aplikacje były posortowane w porządku alfabetycznym, więc użytkownik nie będzie miał najmniejszych problemów z ich odnalezieniem. Oprócz tego istnieje możliwość otwarcia wybranej lokalizacji za pomocą jednego kliknięcia, jak również opcja Uruchom, dzięki której uzyskamy dostęp do rzadko odwiedzanych lokalizacji bez konieczności dodawania ich do paska menu.

Start Menu X można dostosować wedle własnych preferencji, tworząc, modyfikując bądź też zmieniając kolejność elementów znajdujących się w naszym pasku menu start. Dzięki temu stworzymy listy najczęściej odwiedzanych miejsc, najpopularniejszych katalogów oraz folderów i otworzymy je jednym kliknięciem. Na uwagę zasługuje w pełni konfigurowalny panel przycisków Power oraz funkcja Power Time, która pozwala regulować czasowo polecenia związane z zarządzaniem energią.