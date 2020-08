Pobier​z program

Start10 to niewielkie narzędzie, którego zadaniem jest przywrócenie menu Start w klasycznym interfejsie systemu Windows 10.

Menu Start dodawane na pasku zadań ulokowane jest w jego lewej części i posiada standardowy układ, do jakiego użytkownicy przyzwyczaili się podczas korzystania z poprzednich edycji Windowsa. Domyślnie podzielone jest ono na dwie części. W lewej znajdziemy skróty do najpopularniejszych aplikacji zainstalowanych w systemie - m.in. odtwarzacza multimediów, klienta pocztowego, menadżera zadań i innych. Z kolei w prawej umieszczono odnośniki do najważniejszych składników systemu, tj. panelu sterowania, dokumentów użytkownika, przeglądarki Internet Explorer i podobnych.

W dodawanym przez Start10 menu Start nie zabrakło również wyszukiwarki pozwalającej sprawnie przeszukiwać zainstalowane w systemie aplikacje oraz wygodnie i szybko je uruchamiać. W ręce użytkownika trafiają także przyciski do wyłączania lub hibernowania komputera. Z pomocą narzędzia zmienimy nawet ikonkę menu na pasku zadań.

Uwaga!