StartIsBack++ to niewielkie narzędzie przeznaczone dla systemu Windows 10, z pomocą którego przywrócimy pożądane przez wielu użytkowników menu Start. Program ten przywraca na pasku zadań przycisk Start wraz z wszystkim dostępnymi z jego poziomu narzędziami i funkcjami, na wzór menu Start znanego np. z Windowsa 7.

StartIsBack++ w odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań działa szybko, nie zużywa znacznych partii zasobów systemowych i uruchamiany może być w systemie bez praw administratora. Program oferuje niemalże identyczną funkcjonalność kreowanego menu Start co to znane z poprzednich edycji Windowsa. Usprawnia ono korzystanie z najnowszego systemu Microsoftu, dając łatwy i szybki dostęp do wielu użytecznych i często wykorzystywanych narzędzi i funkcji środowiska operacyjnego, jak również zainstalowanego w nim oprogramowania.

Zaletą tego prostego, ale jakże przydatnego narzędzia jest duża ilość dostępnych opcji konfiguracyjnych, pozwalających dostosowywać wygląd oraz zachowanie tworzonego menu Start. Z ich pomocą zmienimy ilość pozycji wyświetlanych na liście ostatnio używanych programów, zmodyfikujemy domyślną operacje wykonywaną przez przycisk wyłączania zasilania komputera czy też ukryjemy wybrane elementy menu.

