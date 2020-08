Pobierz program

Otwarty świat i zombie? Sandbox w najczystszej postaci łączący w sobie grywalną mechanikę oraz gęstą akcję.

Apokalipsa zombie

State of Decay to przedstawiona w widoku trzeciej osoby gra akcji, rozgrywająca się w czasach apokalipsy żywych trupów. W obliczu nieznanego wirusa, pustoszącego wielkie miasta świata, grupka bohaterów musi podjąć pewne kroki, by wyplenić nieumarłe hordy zombie a przede wszystkim … przeżyć.

Głównym zadaniem gracza będzie utrzymać postać przy życiu i odnaleźć rozsiane po świecie placówki wolnych ludzi. Do wyboru otrzymamy kilka grywalnych postaci, różniących się między sobą posiadanymi umiejętnościami. Możemy również działać w grupie i wydawać towarzyszom proste komendy, a ich wykonaniem zajmie się całkiem dobrze napisana sztuczna inteligencja.

Walka z czasem

Z racji tego, że mamy do czynienia z sandboxem, gra oferuje całkiem sporą dowolność i duży, otwarty świat. Nie ograniczają nas zadania fabularne czy zamknięte lokacje. Od początku zabawy mamy dostęp do całej mapy, więc nic nie będzie stało na przeszkodzie, by eksplorować każdy zakątek świata. Po mapie możemy poruszać się pieszo lub skorzystać z dobrodziejstw pozostawionych na ulicach, aut.

Podczas przemierzania skażonych przez nieumarłych rejonów, wielokrotnie przyjdzie nam ratować z opresji ocalałych, a także zbierać i rozwijać zdobyty już ekwipunek. W trakcie rozgrywki przyjdzie nam również rozbudowywać ludzkie przyczółki, jednocześnie dbając o ponowną ludzką ekspansję na zarażonych ziemiach.

Rozgrywka jest lekka i przyjemna, gdyż nic tak nie wprawia w dobry nastrój, jak likwidowanie zombie z rana :)

Kluczowe cechy gry: