Statystyki zgonów dzieci wystrzeliły tu w kosmos. Okazuje się, że zawinił błąd programu

Niedawno prestiżowy magazyn naukowy The Lancet opublikował opracowanie twierdzące, że spośród wszystkich rozwiniętych państw, to w Hiszpanii odnotowano największą śmiertelność na COVID-19 wśród dzieci. Miały one wielokrotnie przewyższać statystyki z USA, UK czy też Niemiec, Francji i Włoch. W rzeczywistości doszło do błędu w przetwarzaniu informacji - a winnym okazało się tutaj oprogramowanie.

"Okłamywałeś nas?" - Takie pytanie usłyszał od dziennikarzy tuż po opublikowaniu raportu przez Lancet, jeden z pediatrów pracujących w szpitalu w Katalonii, Pere Soler i inni lekarze utrzymywali ścisły kontakt z prasą. Musieli szybko zacząć się tłumaczyć, nawet do końca nie znając przyczyny takiego stanu rzeczy.

Lancet twierdził, że na COVID-19 w Hiszpanii zmarło 54 dzieci, z czego 28 z nich w wieku do 9 lat, a 26 w przedziale wiekowym 10-19 lat. Hiszpańskie Towarzystwo Pediatryczne szybko przyjrzało się ponownie danym i okazało się, że faktycznie zgonów było jedynie 7.

Don’t think I’ve seen a data error like this before.



A Lancet letter reported very high mortality of children in Spain [https://t.co/2irUxm6HlH].



But what actually happened was that the data providers mixed up 103-year-olds with 3-year-olds etc.



→ https://t.co/wgcBNVsRhf pic.twitter.com/mEDjDOsMIC