StaxRip to konwerter materiałów wideo, będący niczym innym jak nakładką graficzną (GUI) dla popularnych narzędzi do obsługi multimediów. Przy jego użyciu przekonwertujemy filmy Blu-ray, DVD oraz DV do powszechnie wykorzystywanych formatów x264, XviD, DivX, AVI, MKV i MP4.

Program jest darmowy i bazuje na sprawdzonych narzędziach do konwersji/edycji wideo takich jak AviSynth, BeSweet, ffmpeg, MediaInfo, mkvtoolnix, VirtualDubMod, VSRip i kilku innych. Dzięki takiemu rozwiązaniu narzędzie StaxRip zyskało funkcjonalność, pozwalającą sprawnie oraz skutecznie konwertować materiały wideo do formatów kompatybilnych z wieloma różnego rodzaju smartfonami, tabletami, przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi i konsolami do gier. Oprogramowanie dysponuje zestawem predefiniowanych szablonów z konfiguracjami dla wielu popularnych urządzeń - iPod, iPhone, PS3 czy Xbox 360. Jeśli posiadany przez nas sprzęt nie znajduje się na wspomnianej liście nic nie stoi na przeszkodzie by tworzyć swoje własne profile z ustawieniami.

Poza samą konwersją warto wspomnieć, iż StaxRip wspiera przetwarzanie napisów. Nie zabrakło także narzędzi, z pomocą których przytniemy/przeskalujemy obraz do wybranych rozmiarów czy też zniwelujemy występujące w nim zakłócenia. Program wspiera konwersję napisów Blu-ray i umożliwia przetwarzanie w trybie wsadowym, oferując przy tym spore możliwość personalizacji poszczególnych atrybutów konwersji. Wśród obsługiwanych na wejściu formatów znajdziemy m.in. 264, AVC, AVI, AVS, D2V, DGA, DGI, DIVX, FLV, H264, M2V, M2T, M2TS, MKV, MP4, MPEG, MPG, MPV, MOV, OGM, OGG, PVA, RMVB, TS, VOB, WEBM i WMV, a także pliki audio MP3, AC3, AAC, Ogg Vorbis i inne.

