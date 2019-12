18.12.2012 23:12 • Recenzja do wersji 1.1

Steam sporo przeszedł zanim stał się tym czym jest obecnie. Początkowo podchodziłem do tej platformy z dystansem ale obecnie nie wyobrażam sobie aby jakaś kolejna gra którą nabywam nie mogła podpiąć się pod Steam.

Sporo tytułów znanym i niszowych, podczas promocji (których jest sporo) ceny naprawdę atrakcyjne, podczas instalacji gry/programu Steam automatycznie instaluje potrzebne biblioteki i dodatki, spora liczba graczy.

Częste aktualizacje gier i platformy które są automatycznie wgrywane. Dodatkowo mamy tutaj specjalny portal społecznościowy, komunikator (również głosowy), aplikację do tworzenia filmów i opcję BigPicture (portal dostosowany do dużych ekranów) + zapowiedź wydania własnej konsoli oraz niebawem wydanie wersji na Linuxa (początkowo Ubuntu)