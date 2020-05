Steam chce nagradzać naszą lojalność zniżkami i podarunkami

Platforma Steam cieszy się niewiarygodną popularnością i ekstremalną lojalnością. Nawet pomimo tego, że Epic Games Store prosperuje sobie całkiem nieźle, wiele osób wyznaje ciągle zasadę "No Steam, no buy". Być może ich oddanie względem korporacji Valve zostanie wkrótce wynagrodzone.

Jeden z twórców serwisu SteamDB, Pavel Djundik ujawnił, że Valve może planować wprowadzenie programu lojalnościowego dla użytkowników Steama. Djundik odnalazł nowe elementy API Steam, które zawierają informacje o systemie punktów, jak i nagród oraz odznak, a także zniżek na gry dla posiadaczy kont Steam.

Valve is working on loyalty awards/rewards. It has a point system, and a system to add reactions to user reviews.



Also includes reward items, redeeming points for badge levels, and possiblity game discounts.