Steam pobił rekord aktywności użytkowników. W co najchętniej grają?

Steam jest ogromną (i nadal największą) cyfrową platformą dystrybucji gier na PC. Dla Valve najważniejszą miarą sukcesu nie jest jednak ogólna liczba użytkowniw, ale ilu z nich w danym momencie gra i przesiaduje na platformie jednocześnie.

Tak się właśnie złożyło, że Steam pobił mający dwa lata rekord równocześnie aktywnych użytkowników. Jak podaje SteamDB, drugiego lutego 2020 aż 18 801 944 użytkowników platformy Valve przesiadywało na jej serwerach.

Poprzedni najlepszy wynik, z czternastego stycznia 2018 wynosił 18 537 490 jednocześnie zalogowanych graczy. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że nie każdy z nich w tym czasie akurat przebywał w grze. Dwa lata temu, aktywnych graczy było około siedem milionów, a teraz ich liczba wynosiła 5,8 miliona.

.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!



But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4