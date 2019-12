Pobierz​ program

Steganos Privacy Suite oferuje możliwość szyfrowania danych, jak również gromadzenia haseł użytkownika, jednocześnie pozwalając na uniemożliwienie śledzenia aktywności użytkownika podczas korzystania z sieci.

Na szczególną uwagę w przypadku Steganos Privacy Suite zasługuje możliwość tworzenia wirtualnych sejfów, w których przechowamy cenne pliki, takie jak dokumenty firmowe, ważne zdjęcia czy też materiały wideo. Aby ochronić wszystkie dane zawarte w sejfie, należy zabezpieczyć go hasłem (aplikacja pozwala na generowanie haseł wyjątkowo trudnych do złamania). Co istotne, sejf jest automatycznie "zamykany" po wylogowaniu się z systemu operacyjnego Windows lub też w momencie, gdy przejdzie on w stan uśpienia.

Steganos Privacy Suite zawiera także wbudowany menadżer haseł, dzięki któremu przechowamy wszystkie loginy i hasła do stron internetowych (np. kont bankowych czy też poczty elektronicznej). W związku z tym przy każdym logowaniu do wybranego serwisu nie będziemy musieli wprowadzać tych informacji, gdyż aplikacja bezpośrednio integruje się z najpopularniejszymi przeglądarkami. Za sprawą opisywanego narzędzia bezpiecznie przechowamy PIN-y do kart płatniczych, wyślemy również zaszyfrowane wiadomości i nie tylko.

Chcąc trwale pozbyć się niepotrzebnych plików również możemy skorzystać z Steganos Privacy Suite, który oferuje możliwość przeprowadzenia takiej operacji.