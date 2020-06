29.06.2016 17:25 • Recenzja do wersji 4.7.2

Przeglądając strony gdzie Stella jest dostępna do pobrania opis programy zawsze jest taki sam, bardzo lakoniczny i chwalący program. Po jakimś czasie użytkowania przekonuje się, że rzeczywiście najprostsze rozwiązania są najlepsze. Stella to prosty emulator klasycznej konsoli Atari 2600, gdzie możemy z przyjemnością wrócić do starych dobrych czasów. Mnogość ustawień i opcji zadowoli każdego użytkownika, a mnogość obsługiwanych systemów telewizyjnych (patrz opis powyżej) zapewni dobrą rozrywkę na wiele dni. Kurde, zabrzmiało trochę jak slogan reklamowy, ale tak jest na prawdę.



Producent ten w swoim dorobku ma jeszcze emulatory innych klasycznych komputerów. Polecam zapoznać się z cała darmową ofertą The Stella TEAM". Sprawdziłem program na Windowsie XP, 7 i 10 (64-bit) i ani razu nie zauważyłem jakichkolwiek problemów. Z czystym sumieniem polecam dla wszystkich miłośników klasycznych gier z klasycznej konsoli lat 80-tych