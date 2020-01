Pobierz program

Stellar Photo Recovery Professional to rozbudowane narzędzie do odzyskiwania zdjęć, filmów i utworów muzycznych.

Program oferuje możliwość przywracania danych, ale za jego pomocą można także naprawić uszkodzone pliki. Stellar Photo Recovery Professional radzi sobie z obsługą uszkodzonych lub sformatowanych urządzeń pamięci masowej, a przy tym cechuje się prostotą działania, w efekcie czego aplikacja znajdzie zastosowanie nie tylko wśród profesjonalistów, ale także amatorów. Cała operacja przywracania danych wymaga jedynie kilku kliknięć myszą.

Stellar Photo Recovery Professional wspiera dyski twarde, dyski SSD, karty SD, pendrive’y i innego rodzaju nośniki danych. Narzędzie odzyskuje pliki niezależnie od tego, czy utraciliśmy je w wyniku awarii sprzętowej czy usunęliśmy przez przypadek. Jeśli okaże się, że program zdołał przywrócić dane, ale są one w jakiś sposób uszkodzone i niezdatne do użytku, narzędzie zajmie się ich naprawą i przywróci je do pierwotnego stanu.