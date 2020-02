Steve Wozniak nadal pracuje w Apple. Zarabia 50 dolarów tygodniowo

Udostępnij:

Technicznie rzecz biorąc, Steve Wozniak nadal jest pracownikiem Apple i zarabia około 50 dolarów na rękę tygodniowo. Jest jedyną osobą, która otrzymuje wypłatę od początku założenia firmy. Taką ciekawostkę zdradził w jednym z podcastów Guya Kawasaki opublikowanych w środę.

Majątek Steve'a Wozniaka wynosi około 100 milionów dolarów, więc pieniędzy mu nie brakuje. Konstruktor pierwszych komputerów Apple I oraz Apple II dziś podobno zarabia tylko 50 dolarów. Być może to tylko jego nadinterpretacja, a w rzeczywistości Wozniak bierze miliony, lecz jak sam mówi - większość odkłada.

Wozniakowi na pieniądzach nigdy nie zależało. Pensja jest mała, ale chodzi o lojalność, bo co może być dla mnie ważniejsze w życiu? Nikt mnie nie zwolni. A ja z firmą jestem mocno związany. Podczas rozmowy wyznał także, że nigdy naprawdę nie robił niczego dla pieniędzy, to Jobs był skupiony na zarabianiu.

Steve chciał być ważny, ale brakowało mu pieniędzy - powiedział Woźniak. Więc zawsze szukał nawet najmniejszego sposobu na zarobienie kolejnych pieniędzy i chciał być ważną osobą na świecie. To była jego wielka szansa, ponieważ był założycielem firmy, w którą wkładano duże pieniądze.

Podcast możecie znaleźć pod tym adresem, w serwisie Apple Podcasts.

Kawasaki zapytał także Wozniaka o akcje takie jak nawoływanie do porzucenia Facebooka. Współzałożyciel Apple'a przyznał wówczas, że przez swój długi język nigdy nie nadawał się do prowadzenia biznesu. Jest osobą zbyt szczerą i zawsze mówi, to co myśli. I nigdy nie miał zamiaru tego zmieniać.