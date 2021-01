P​obierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Sticky Password to aplikacja do zarządzania hasłami, zapewniająca bezpieczeństwo w sieci. Współpracuje ona z wieloma popularnymi przeglądarkami internetowymi, takimi jak: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome i wieloma innymi.

Sticky Password pozwala zaoszczędzić czas użytkownika, rozpoznając chronione hasłami strony internetowe i logując się na nich automatycznie. Dzięki integracji z przeglądarką internetową i rozmaitymi aplikacjami, niezbędne dane użytkownika i hasła są zawsze pod ręką. Nie należy także martwić się o ich utratę – program pobiera je przy pierwszym uruchomieniu, więc są zawsze bezpieczne. Ponadto importuje hasła z przeglądarki internetowej i innych menadżerów haseł za pomocą kreatora instalacji.

Generator haseł programu Sticky Password przygotowuje zabezpieczenia niezwykle trudne do złamania. Aplikacja chroni także przed oszustwami typu phishing, blokując wysyłkę loginów i haseł użytkownika programu do fałszywych stron internetowych oraz przed keyloggerami, automatycznie logując i wypełniając odpowiednie formularze, co sprawia, że są one nie do zarejestrowania przez złośliwe oprogramowanie.