Stremio to rozbudowane oprogramowanie multimedialne dla miłośników filmów, seriali i programów telewizyjnych, a także innych, rozmaitych materiałów (np. tych udostępnianych za pośrednictwem YouTube).

Za pomocą Stremio możemy zorganizować i śledzić informacje na temat ulubionych seriali, filmów i programów telewizyjnych oraz pobierać napisy. Po odpowiednim skonfigurowaniu narzędzia, wspomniane treści można uruchomić nie tylko na komputerze, ale również na wybranych urządzeniach przenośnych.

Stremio pozwala również na odnalezienie w sieci listy dostępnych programów, filmów i seriali, które można filtrować według kategorii, a następnie dodać do własnej biblioteki i oceniać, by polecić je innym użytkownikom. Jednocześnie narzędzie umożliwia wyszukiwanie nowych treści do oglądania na podstawie tych, które przypisaliśmy wcześniej do naszego konta.

Co ciekawe, po utworzeniu biblioteki wideo w programie Stremio możemy ją synchronizować ze wszystkimi posiadanymi urządzeniami. Narzędzie wspiera bowiem nie tylko komputery, ale również inne urządzenia. Możemy na przykład uruchomić wybrany plik na pececie i strumieniować obraz na ekran telewizora, tabletu bądź smartfona.

Stremio wyposażono w nowoczesny, bardzo przyjemny dla oka interfejs graficzny, który wykorzystuje popularne kafelki. Dzięki temu mamy bezpośredni dostęp do wszystkich treści w czytelnej formie.