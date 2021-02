Pobierz program

Strict Pop-up Blocker to bardzo proste rozszerzenie dla przeglądarki Firefox przeznaczone do blokowania wszelakiego rodzaju wyskakujących okienek (tzw. pop-upów) na odwiedzanych stronach internetowych.

Opisywany dodatek jest niemal bezobsługowy i nie wymaga od użytkownika jakiejkolwiek konfiguracji. Po zainstalowaniu i uruchomieniu dostępny jest w górnej części okna przeglądarki w formie niewielkiej ikonki, której kliknięcie powoduje włączenie/wyłączenie blokowania niechcianych treści. Strict Pop-up Blocker bardzo dobrze radzi sobie z blokowaniem okienek z reklamami czy informacjami o wykorzystaniu na stronie plików cookies.

Rozszerzenie to posiada jednak sporą wadę, którą dostrzegą z pewnością bardziej zaawansowani odbiorcy. Nie jest możliwe tworzenie jakichkolwiek wykluczeń czy list z witrynami pomijanymi podczas działania przez co często zdarzyć się może sytuacja, że blokowane będą np. nieszkodliwe treści, niezbędne do korzystania z witryny.