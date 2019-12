Pobierz ​program

StrongRecovery to polskie narzędzie przeznaczone do odzyskiwania danych. Duża skuteczność działania oraz prosta obsługa sprawiają, że program często wykorzystywany jest zarówno do prostych, jak również bardziej złożonych operacji, mających na celu przywrócenie utraconych w różnych okolicznościach danych.

Program z powodzeniem wykorzystywany może być do odzyskiwania danych z dysków twardych, kart pamięci (SD, xD, CF, MS, MMC), dysków zewnętrznych USB, pendrive'ów oraz wielu innych urządzeń jak np. kamery, aparaty cyfrowe itp. Obsługiwane systemy plików to NTFS, FAT12, FAT16, FAT32, RAW, EXT2. EXT3, ReiserFS oraz Linux Swap i HPFS. StrongRecovery potrafi odzyskiwać dane zaszyfrowane (EFS) oraz skompresowane, znajdujące się na partycjach NTFS. Zaletą narzędzia na tle konkurencyjnych rozwiązań jest duża skuteczność i szybkość działania. Poza prostymi operacjami polegającymi na odzyskiwaniu nieumyślnie skasowanych multimediów czy dokumentów program umożliwia również przywracanie niewidocznych partycji i dysków logicznych. Z jego pomocą odzyskamy również dane z obrazów wirtualnych maszyn (VMWare).

Praca z programem jest bardzo prosta oraz nie wymaga posiadania dodatkowej wiedzy lub umiejętności. Po uruchomieniu użytkownik wskazuje dysk, na którym znajdowały się utracone dane. Następnie narzędzie przystępuje do przetwarzania danych nagłówkowych (MFT/FAT) wskazanych wcześniej lokalizacji. Po zakończeniu tego procesu we wbudowanym menedżerze plików możliwe jest przeglądanie zawartości wybranego wcześniej dysku. Widoczne tam są zarówno pliki znajdujące się aktualnie na nośniku, jak również te z różnych przyczyn skasowane. Dużym ułatwieniem na tym etapie jest narzędzie do filtrowania plików, pozwalające sprawnie zarządzać rodzajem prezentowanych danych. W celu przywrócenia danych wystarczy kliknąć w menu głównym przycisk Odzyskaj i wybrać lokalizację gdzie zapisane zostaną odzyskane dane.

