Stworzyli narzędzie do określania ryzyka zachorowania na COVID-19. Potrzebują jego weryfikacji

Udostępnij:

Darmowy test, który można wykonać przez internet, pozwala sprawdzić, czy znajdujemy się w grupie ryzyka zakażeniem koronawirusem. Narzędzie uwzględnia kilka kategorii pytań: epidemiologicznych, klinicznych oraz informacje o pacjencie i chorobach towarzyszących. Na razie algorytm nie uzyskał weryfikacji żadnej instytucji państwowej ani naukowej.

Test jest dostępny na stronie Coronadiag.pl., gdzie możemy przeczytać, że stanowi "oprogramowanie mające na celu pomoc przy ocenie potencjalnego ryzyka bycia zarażonym chorobą COVID-19". Jego twórcy, czyli firma i2m podkreśla jednak, że aplikacja w żaden sposób nie zastępuje wizyty u lekarza czy fizycznych testów na obecność SARS-CoV-2.

Algorytm oceniający ryzyko zachorowania na koronawirusa

Narzędzie nie zostało jeszcze zweryfikowane przez żadną instytucję państwową i naukową, dlatego jego twórcy poszukują partnerów, którzy pomogą w ocenie algorytmu obliczania ryzyka.

- Zastanawiaiśmy się jak możemy naszymi analitycznymi kompetencjami pomóc w walce z COVID-19, więc stwierdziliśmy, że na podstawie danych z WHO stworzymy narzędzie, które będzie szacować ryzyko zarażenia COVID-19 na podstawie podanych parametrów – podkreśla Przemysław Krzywania, jeden z twórców projektu.

Ocena ryzyka zakażenia chorobą COVID-19 przebiega na podstawie łącznej liczby "punktów ryzyka". Są one przydzielane na podstawie udzielanych odpowiedzi. Poszczególne pytania zostały przydzielone do trzech kategorii: kryteria epidemiologiczne, kryteria kliniczne, informacje o pacjencie i chorobach towarzyszących.

- Na podstawie danych z WHO każdemu z objawów przypisujemy odpowiednią wagę, następnie sumujemy każdy parametr i na podstawie tego wyniku określamy ryzyko – zaznacza Krzywania.

Co podlega ocenie w teście?

Kryteria epidemiologiczne umożliwiają analizę ryzyka związanego z możliwym kontaktem z osobami zarażonymi, potencjalnie zarażonymi bądź takimi, które niedawno przebywały za granicą kraju.

Kryteria kliniczne są wykorzystywane do weryfikacji obecnego stanu zdrowia pacjenta i towarzyszącego mu ryzyka zakażenia chorobą COVID-19. Kryteria te bazują na objawach uwzględnionych w raporcie WHO "Report of the WHO-China joint mission on coronavirus disease 2019 (COVID-19). World Health Organization 2020".

Informacje o pacjencie i chorobach towarzyszących to przede wszystkim pytania, dzięki którym można określić, czy pacjent należy do szczególnej grupy ryzyka zachorowania na COVID-19. Chodzi tutaj przede wszystkim o ustalenie wieku, czy występowania chorób znacznie zwiększających ryzyko śmierci wśród zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

- Naszym zdaniem narzędzie odpowiada wytycznym WHO, narzędzie zostało sprawdzone przez dr. Michała Ordaka, Adiunkta Zakładu Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ocenił nasze narzędzie jako poprawne merytorycznie – zaznacza Krzywania.