Subiekt nexo PRO 28.0.0

Subiekt nexo PRO to program wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach. Jest to rozszerzona wersja Subiekta nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, które spełnią nawet bardzo nietypowe wymagania.

Oprogramowanie pozwala na obsługę przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Umożliwia zaawansowane nadawanie cen towarom poprzez cenniki główne i dodatkowe. Wyróżnia się rozbudowaną obsługą zamówień – dla wersji PRO stworzono m.in. widoki robocze (Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia, Asortyment na wyczerpaniu, Asortyment na zleceniach), które ułatwiają logistykę zamówień zarówno w przypadku klientów, jak i dostawców. Subiekt nexo PRO charakteryzuje się też większą otwartością i elastycznością. Pozwala np. dodawać pola własne do różnych elementów programu, a także własne raporty i wzorce wydruku. Dzięki Sferze dla Subiekta możliwe jest tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowujących system do specyficznych potrzeb firmy.

Subiekt nexo PRO jest częścią InsERT nexo PRO – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Rachmistrz nexo PRO (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego) i Rewizor nexo PRO (pełna księgowość).

Dodatkowa funkcjonalność wersji PRO

Sfera dla Subiekta nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań;

zaawansowane pola własne do obiektów systemu;

definiowanie własnych raportów i wydruków;

korekta kosztu dostaw;

sprzedaż z dostaw, rezerwacja dostaw w dokumentach, zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych;

możliwość realizowania pojedynczego zamówienia wieloma wydaniami, a jedno wydanie może obejmować pozycje z różnych zamówień;

widok roboczy „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia”;

widok roboczy „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na zleceniach” do wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców;

możliwość zdefiniowania wielu dostawców asortymentu z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem (każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu zarówno zestaw jego indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy);

rozszerzone możliwości płatności odroczonych – rozbicie na raty;

możliwość zdefiniowania cenników dodatkowych (dotyczących części cennika głównego, można je ograniczać czasowo);

obsługa zamienników – prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z tego samego zbioru;

obsługa oddziałów firmy (z każdym oddziałem jest związany cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego);

możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);

rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);

sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);

sesje rozliczeniowe – narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami;

